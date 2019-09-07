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Irak’a 100’dan fazla ABD aracı girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 13:36 | Son Güncelleme

Irak’ın batısındaki Anbar ilinde yer alan Aynülesed Askeri Hava Üssü’ne 100’den fazla ABD aracının yerleştiği bildirildi.Irak polis kaynakları, 100’den fazla askeri mühimmat taşıyan ABD aracının Ürdün’den Irak’a geçtiğini belirterek, söz konusu askeri araçların Anbar iline bağlı Bağdadi nahiyesinde yer alan Aynülesed Askeri Hava Üssü’ne geçtiğini söyledi.

Irak’ın batısındaki Anbar ilinde yer alan Aynülesed Askeri Hava Üssü’ne 100’den fazla ABD aracının yerleştiği bildirildi.
Irak polis kaynakları, 100’den fazla askeri mühimmat taşıyan ABD aracının Ürdün’den Irak’a geçtiğini belirterek, söz konusu askeri araçların Anbar iline bağlı Bağdadi nahiyesinde yer alan Aynülesed Askeri Hava Üssü’ne geçtiğini söyledi. Irak’ın batısında bulunan Aynülesed Askeri Hava Üssü’nü, ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yılın sonunda Irak’a sürpriz ziyareti sırasında buradaki askerleriyle görüşmüştü.
Irak’ta 2014 yılındaki DEAŞ işgalinin ardından sayıları 5 bin ile 10 bin arası olarak tahmin edilen Amerikan askeri bulunuyor.

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