Irak'a ait tarihi eserler törenle teslim edildi

Hatay Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hassan H.A. Janabi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı. Interpol Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, "Şu ana kadar dünyanın dört bir tarafından 4 bin 250'ye yakın sikke ve kültürel mirası Türk kültürüne kazandırdık. Bunların arasında 2012 yılında kanun hazinesinden getirilen broşumuz var. 2017 yılında Urartu dağ keçisi heykeli ve 2018 yılında Zeugma Müzesi'ne kazandırdığımız Zeugma mozaikleri var. 194 ülkenin aradığı yaklaşık 52 bin tarihi eser var Türk İnterpol'ü olarak yaklaşık 206 bin eseri ülkemize getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hassan Janabi ise "Bizim devletimiz birçok savaşa maruz kalmıştır en son mücadelemizi de DAEŞ'e karşı veriyoruz. Bu çetelerin en büyük suçlarından biri de bu tarihi eserleri imha etme çabalarıdır. Biz bu sebeple bizim eserlerimizin kaçırılmasına engel olmak için başka devletlerle iş birliği içerisinde olacağız. Burada önemli medeniyet bu nedenle bu eserlerin imha edilmesine engel olmalıyız. Bu medeniyetler hepimizi birleştiriyor. Biz Türkiye'ye bizim için yapmış olduğu bu fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

TARİHİ ESERLER ÇIKARILDIĞI YERDE GÜZELDİR

Türkiye'nin tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele konusunda hassas bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ise şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tarihi eserlerin, kültürel mirasın yer değiştirilmesi ve kaçakçılığı konusunda son derece hassasız, bunun mağduru bir ülkeyiz ülkemiz insanlık tarihinin odak noktası olduğu için hiçbir ülkede yer almayan tarihi miras bize nasip olmuştur. Bizim ülkemiz bu anlamda olağan üstü bir zenginliğe sahip bunları müzelerimizde sergiliyoruz ama maalesef bir çok eserimizde kaçakçılık kurbanı olarak başka ülkelere kaçırılmış durumda bu konuda da mağduruz ve bununla mücadele konusunda son derece hassasız. Her eserin çıkarıldığı yerde bulunduğu coğrafyada sergilenmesi çok daha önemlidir. Bu anlayışla da 2008 yılında Cilvegözü'nde yakalanan ve Irak'tan kaçırıldığı anlaşılan bu eserleri Irak'a teslim etmenin mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz."