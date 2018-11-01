Irak'a yeni hükümet sonrası ilk ziyaret Ürdün'den

BAĞDAT (AA) - Resmi ziyaret için Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüştü.
Irak devlet televizyonunun haberine göre, Abdulmehdi ve Safedi görüşmede iki ülke ilişkilerini ele aldı.
Safedi, yeni hükümetin kurulması sonrası Irak'ı ziyaret eden ilk Arap yetkili oldu.
Ürdünlü Bakan'ın Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de görüşmesi bekleniyor.
Irak Nisan 2013'te ülke ham petrolünün Basra'dan Akabe Limanı'na ihracı Ürdün ile 18 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Bağdat yönetimi söz konusu boru hattıyla Ürdün'e günlük 1 milyon varil petrol ihraç etmeyi hedefliyor.
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