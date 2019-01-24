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Irak'ın 2019 bütçesi meclisten geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 04:04 | Son Güncelleme

Irak'ın 2019 bütçesi meclisten geçti

BAĞDAT (AA) - Irak meclisi 2019 yılı bütçesini onayladı.

Mecliste yapılan ve geç saatlere kadar süren oturumda, 2019 mali yılı bütçesi kabul edildi.

Maliye Komitesi Başkanı Ahmet Saffar, basına yaptığı açıklamada, bu yılki bütçede dış borçlanmaya yer verilmediğini ifade etti.

Yaklaşık 128 trilyon Irak dinarı (yaklaşık 107 milyar dolar) olarak belirlenen 2019 bütçesinin hemen hemen tamamı ülkeden çıkarılan petrolün satışında elde edilecek gelir üzerinden belirleniyor.

Bu yılki bütçede 1 varil petrol 56 dolardan hesaplandı. Irak, halihazırda petrolün varilini 43 dolardan ihraç ediyor. Bu durumun, ciddi bütçe açığına yola açabileceği belirtiliyor.

Irak'ın geçen yılki bütçe açığı 10 milyar dolara yaklaşmıştı.

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