HABER

Irak'ın 3 kentinde daha sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

Irak'ın 3 kentinde daha sokağa çıkma yasağı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta başkent Bağdat'ın ardından gösteriler nedeniyle 3 kentte daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerin yoğun olduğu Bağdat'tan sonra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde de sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.

Gösterilerin devam ettiği Basra, Divaniye, Kerbela, Vasit ve Kerkük gibi bazı kentlerde ise henüz bu yönde bir karar duyurulmadı.

Başkent Bağdat'ta bu sabah Başbakan Adil Abdulmehdi'nin talimatıyla kamu düzeni ve iç güvenliği korumak için geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilmişti.

AA muhabirine konuşan Bağdat Polis Müdürlüğünde görevli Ahmed Halef, yasağın başkent genelinde saat 05.00'ten itibaren uygulanmaya başladığını aktarmıştı.

Halef, ayrıca orduya ait zırhlı araçların başkentteki hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge girişinde konuşlandırıldığını, göstericilerin baskın teşebbüslerine cevap vermek için teyakkuza geçirildiklerini söylemişti.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Bursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptuBursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptu
Kadıköy'de turistleri dolandıran sahte polisler kamerada Kadıköy'de turistleri dolandıran sahte polisler kamerada 
Aynı anda hem böbrek nakli hem by-pass olduAynı anda hem böbrek nakli hem by-pass oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Ankara'da feci kaza!

Ankara'da feci kaza!

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale Boğazı'nda tatbikat hareketliliği! NATO gemileri geldi

Bu sabah Çanakkale Boğazı

Erzincan'da yıldırım düştü: 2 asker yaralı

Erzincan'da yıldırım düştü: 2 asker yaralı

Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk

İstanbul'da yine aynı manzara!

Adana'da polis servisine düzenlenen saldırıya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı

Hain saldırının ayrıntıları ortaya çıktı!

Muğla-Antalya yolunda yolcu otobüsünde yangın çıktı

Yolcu otobüsünde yangın!

Van'da dev uyuşturucu operasyonu

Van'da dev uyuşturucu operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.