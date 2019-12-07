Irak'ın Ankara Büyükelçisi el-Cenabi: "Türkiye ile turizm konusunda çalışıyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan el-Cenabi, iki ülke turizminin geliştirilmesine ilişkin, "Türkiye ile turizm konusunda çeşitli aktiviteler üzerine çalışıyoruz. İnşallah, bu çalışmalarımızı gerçekleştiririz. Ancak, Türkiye'de turizm sektöründe faaliyet gösteren iş adamlarımızın da bu konuda rol alması gerekiyor. Yine devlet yetkilileri de rol almalı." dedi.

El-Cenabi, Afyonkarahisar Jeotermal Elektrik Üretim Santrali (AFJES) ile İstiklal Tanıtım Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

İstiklal Tanıtım Merkezi ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan el-Cenabi, Afyonkarahisar'a geldiği için çok mutlu olduğunu ve olumlu temaslarda bulunduğunu söyledi.

Daveti için Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'na teşekkür eden el-Cenabi, "Afyonkarahisar'ı medeniyet ve kültürel yerleri açısından zengin buldum. Derin tarihi açısından şehri çok sevdim. Büyük bir servete sahip. Afyonkarahisar'ın bu tarihi ve kültürü muhafaza etmesi de çok güzel. Afyonkarahisar'ın potansiyeli yüksek ve Irak ile ilişkileri de var." diye konuştu.