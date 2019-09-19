Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi Mersin'de

MERSİN (AA) - Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi, siyasi ve ekonomik istikrara yaklaştıklarını belirterek, "Engeller de var ama onları aşıp gidiyoruz." dedi.

Hasan al-Janabi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti.

Ankara dışında ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini ifade eden Hasan al-Janabi, Iraklı iş adamlarının Türkiye'de kolay iş yaptıklarını söyledi.

Bu kolaylığın iki ülkenin birbirlerine yakın kültürde olmasından kaynaklandığına dikkati çeken Hasan al-Janabi, şöyle devam etti:

"Irak'ın 2003'ten sonra siyasi ve ekonomik sisteminin değişiminden dolayı milletin elinde paralar, servet oldu. Bu insanlar Irak'ın güvenlik sorunundan dolayı mecburen Irak'ı bıraktılar. Komşu ülkelere gittiler. Türkiye de bu ülkeler arasında. Onlar buraya geldiğinde deneyim kazandılar. Gittiklerin şehirlerin gelişmesinde katkıları oldu. Şimdi Irak'ta siyasi ve ekonomik istikrara yaklaşıyoruz. Engeller de var ama onları aşıp gidiyoruz. Umarız ki Iraklı iş adamları burada kazandıkları deneyimleri ve Türk iş adamları Irak'ta kazandıkları tecrübeleri bir yere getirip Irak'ta kalkınacaktır. Bu şekilde köprü yaratıyoruz. Bu köprü sürekli hale gelecektir. Kanallar açık olacak ve daha sağlam ticaret yapacağız."