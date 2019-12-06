Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan el-Cenabi, Afyonkarahisar'da

Afyonkarahisar'a son gelişi olmayacağını dile getiren El-Cenabi, "Bu şehri gezmeden önce o kadar güzel, o kadar derin tarihi olduğunu tahmin etmiyordum. O insanlar ki bu işle ilgiliydiler. Mirası muhafaza ediyorlar, onların elini sıkıyorum, teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da buraya ait olduğumu hissediyorum. Çünkü bu eserler tüm insanlığın eseridir. Sanıyorum ki bu son ziyaretim olmayacak buraya. Çünkü burada ziyaret edecek yerler çok fazla. Şu anda ziyaret edecek zamanımız da yetmeyecektir." ifadesini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu'nun daveti üzerine Afyonkarahisar'a geldiğini anlatan El-Cenabi, "Öyle inanıyorum ki şu anda Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi derin bir boyutu da vardır. Şu andaki ilişkilerin seviyesi çok iyidir. Biz bu seviyeden memnunuz ama aynı zamanda bunu da özellikle siyasi, kültürel ve ticari iş birliğinde yükseltmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

El-Cenabi, son olarak Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.

Misafirperverliğinden dolayı yetkililere teşekkür eden El-Cenabi'ye gezisi sırasında Eroğlu’nun Özel Kalem Müdürü Selman Ertürk de eşlik etti.

