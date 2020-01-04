Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne füzeli saldırı düzenlendi.

Irak\u2019\u0131n ba\u015fkenti Ba\u011fdat\u2019ta ABD B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi yak\u0131nlar\u0131na ve Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin bulundu\u011fu Beled Askeri \u00dcss\u00fc\u2019ne f\u00fczeli sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERDNA raporunda korkun\u00e7 ger\u00e7ek: 5 adet sperm \u00f6rne\u011fi var!\u00c7avu\u015fo\u011flu ve Pompeo Telefonda G\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcAlmanya\u2019da camiye sald\u0131r\u0131
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