Irak’ın Basra Havalimanında skandal

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde havalimanındaki X-Ray cihazının bozulması nedeniyle valizlerin elle aranması ülkede alay konusu oldu.

Başkent Bağdat’taki Uluslararası Havaalanı’ndan sonra Irak’ın 2. büyük uluslararası havalimanı olan Basra Havalimanındaki X-Ray cihazının arızalanması nedeniyle yolcuların valizlerinin polis tarafından elle aranması sosyal medyada alay konusu oldu.

Geçtiğimiz yaz işsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve yolsuzluk nedeniyle gösterilere sahne olan Basra Havalimanındaki elle aramayı eleştiren bazı Iraklılar, ülkelerinin gitgide geri döndüğünü söylerken bazıları da yaşananlardan yeni hükümeti sorumlu tutarak eleştirdi.

