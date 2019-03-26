HABER

Irak’ın Basra kentinde sel felaketi: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 21:08 | Son Güncelleme

Irak’ta 3 gündür etkili olan şiddetli yağışların Basra kentinde yol açtığı sel felaketi nedeniyle bir çocuk hayatını kaybetti.Irak’ta etkili olan şiddetli yağışlar Basra’da sel baskınlarına neden oldu.

Irak’ın Basra kentinde sel felaketi: 1 ölü

Irak’ta 3 gündür etkili olan şiddetli yağışların Basra kentinde yol açtığı sel felaketi nedeniyle bir çocuk hayatını kaybetti.
Irak’ta etkili olan şiddetli yağışlar Basra’da sel baskınlarına neden oldu. Basra İl Meclisi, Şattülarap nehrinde su miktarının yükselmesi nedeniyle Ebu-Hasib, Fav ve Seyib bölgelerindeki evlerin sular altında kaldığını belirterek sivil savunma ekiplerinin mahsur kalan aileleri kurtardığını belirtti. Basra’nın Ebu-Hasib bölgesinde ise bir çocuğun boğularak hayatını kaybettiği açıklandı.
Irak Meclisi’ndeki Basra milletvekilleri, şiddetli yağmur sonucu meydana gelebilecek sel felaketine karşı hükümeti uyararak gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yaptı.

Irak’ın Basra kentinde sel felaketi: 1 ölü

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
Vali Baruş: Depremde 93 konut ağır hasarlı Vali Baruş: Depremde 93 konut ağır hasarlı 
Kayseri Havalimanı'nda polis, mesai arkadaşını yaralayıp intihara kalkıştı (3)Kayseri Havalimanı'nda polis, mesai arkadaşını yaralayıp intihara kalkıştı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.