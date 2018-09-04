Irak'ın Basra kentindeki gösterilerde 7 kişi öldü

BAĞDAT (AA) – Irak'ın güneyinde yer alan Basra kentindeki gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, olayların ardından kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Basra'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kentte kamu hizmeti yoksunluğu nedeniyle başlayan gösterilere güvenlik güçleri sert şekilde müdahale etti. Müdahale sonucu 7 kişinin öldüğü, 30'un üzerinde kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Göstericilerin Basra Valiliği'ni basarak, binayı ateşe verdiği aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde de söz konusu kamu binasının ateşler içinde kaldığı görüldü.

Basra Operasyonlar Komutanlığı, olaylar üzerine kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığı Basra vilayetinde halk yaklaşık iki aydır işsizlik, elektrik krizi ve kamu hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar gibi nedenlerle gösteriler düzenliyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi bugünkü basın toplantısında, Basra'da güvenlik güçlerinin ateşi sonucu dün bir gencin öldürülmesine üzüldüklerini ifade ederek, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında "fitne çıkarılmak istendiği" yorumunda bulunmuştu.

