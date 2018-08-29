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Irak’ın Batısında IŞİD Saldırısı

29.08.2018 17:46 | Son Güncelleme

Yedi kişnin öldüğü saldırıyı IŞİD önce örgüte ait Amak haber ajansı aracılığıyla daha sonra da sosyal medya iletileriyle üstlendi

Irak’ın Batısında IŞİD Saldırısı

Irak’ın batısında IŞİD’in üstlendiği bir saldırıda yedi kişi hayatını kaybetti.

Saldırgan patlayıcı yüklü aracını Irak ordusu ve Halk Seferberlik Güçleri’nin (Haşdi Şabi) ortak güvenlik noktasına sürdü. Askeri yetkili Kasım el Dulaimi, saldırının Suriye sınırına 30 kilometre mesafedeki El Kaim kasabasının güneyinde düzenlendiğini kaydetti ve olayda üç siville dört güvenlik personelinin öldüğünü bildirdi.

IŞİD saldırıyı önce örgüte ait Amak haber ajansı aracılığıyla daha sonra da sosyal medya iletileriyle üstlendi.

El Kaim kasabası IŞİD’in Irak’ın batısındaki Anbar vilayetindeki kalelerindendi.

Bu yaz Irak’ın batısında ve merkezinde meydana gelen bir dizi adam kaçırma eylemi ve gerilla tipi saldırılar ülkede güvenlik kaygılarını arttırdı.

Iraklı yetkililer geçen yıl ülkenin ikinci en büyük kenti Musul’u IŞİD’den temizledikten sonra örgüte karşı zafer ilan etmişti ancak IŞİD’e ait hücreler güvenlik güçlerinin farklı gruplar arasında uzlaşıyı tam olarak sağlayamamasından faydalanarak yeniden faaliyete geçmişti.

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