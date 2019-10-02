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Irak'ın birçok kentinde internet erişimi kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 21:30 | Son Güncelleme

Başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.

Bağdat ve özellikle güneydeki kentlerde "yaşam koşullarının iyileştirilmesi" talebiyle iki gündür devam eden gösteriler sebebiyle Irak'ın birçok kentinde internet kesintisi yaşanıyor.

İnternet kesintisinden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hariç ülkenin birçok vilayetinin etkilendiği belirtiliyor.

Hükümetten söz konusu erişim kesintisiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Gösterilerden dolayı ülkede sosyal medyaya erişim de durduruldu. Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi engelledi.

- Güvenlik güçlerinin müdahalesi sürüyor

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler ağırlıklı olarak başkent Bağdat ve güney bölgelerinde sürüyor. Güvenlik güçleri de göstericilere zaman zaman gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde bugün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

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