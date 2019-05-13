Irak'ın dış ilişkilerdeki denge politikası

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, komşu, dost ve kardeş ülkelerle bölgede ve dünyada ekonomik kalkınmayı, güven ve istikrarı güçlendirecek dengeli işbirliği ilişkileri kurmak istediklerini dile getirdi.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Salih'in İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Bağdat'taki büyükelçilerini başkentteki Selam Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Büyükelçilerle görüşme sırasında Irak'la Avrupa Birliği ülkeleri arasında tüm alanlarda işbirliğinin sürdürülmesinin imkanları ve bölgede İran'la ABD arasında yaşanan krize ilişkin konuların ele alındığı anlatıldı.

Güven ve istikrarı güçlendirecek dengeli işbirliği ilişkileri kurmak istediklerini dile getiren Salih'in Irak'ın komşuları, kardeş ülkeler ve aralarında ABD ve İran'ın da bulunduğu dost ülkelerle dengeli işbirliği ilişkileri kurmaya özen gösterdiğini söyledi aktarıldı.

Tüm sorunların çözümünde ciddi ve kurucu bir diyalogun benimsenmesinin önemine işaret eden Salih'in, eksen politikalarından uzak durulması ve ortak paydaların anlaşmazlıklara galip kılınması gerektiğini vurguladığı bildirildi.

Açıklamada, büyükelçilerin Irak'ın Arap dünyası ve bölgesinde oynadığı dengeli dışişleri siyasetinden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri ve Avrupalı şirketlerin ülkedeki yatırım imkanlarından faydalanmak istediklerini dile getirdikleri kaydedildi. Ayrıca, her iki tarafın da bölgedeki krize ilişkin görüşlerde mutabık oldukları belirtildi.

