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Irak’ın Diyale ilinde patlama: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 12:20 | Son Güncelleme

Irak’ın Diyale ilinde art arda gelen 2 patlamada 1 bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.Irak güvenlik kaynaklarına göre, Diyale iline bağlı el-Abbara bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen 2 patlamada bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Irak’ın Diyale ilinde art arda gelen 2 patlamada 1 bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Irak güvenlik kaynaklarına göre, Diyale iline bağlı el-Abbara bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen 2 patlamada bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İlk patlama Diyale’nin kuzeydoğusunda yer alan el-Abbara bölgesinde yol kenarına yerleştiren bombanın patlaması sonucu meydana geldi. İlk patlamada bir kadın hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Patlamanın hemen ardından bölgeye gelen güvenlik güçlerini hedef alan ikinci patlamada ise 3 güvenlik mensubu yaralandı.
Olay yeri güvenlik güçleri tarafından kuşatma altına alınırken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

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