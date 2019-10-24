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"Irak'ın en samimi dostu Türkiye'dir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 15:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu: - "Irak'ta da değişik etnik ve dini unsurlar var. Onları sürekli karıştırıyorlar. Biz Irak'ın kalkınmasından ve daha güçlü olmasından yanayız. Bu noktada da Irak'ta toprak bütünlüğü ile birlik ve beraberliğin sağlanmasından yanayız. Bunu da her zaman gösterdik. Irak'ın en samimi dostu Türkiye'dir"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Irak'ta da değişik etnik ve dini unsurlar var. Onları sürekli karıştırıyorlar. Biz Irak'ın kalkınmasından ve daha güçlü olmasından yanayız. Bu noktada da Irak'ta toprak bütünlüğü ile birlik ve beraberliğin sağlanmasından yanayız. Bunu da her zaman gösterdik. Irak'ın en samimi dostu Türkiye'dir." dedi.

Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin gönül coğrafyasında siyonizm çerçevesinde büyük oyunlar oynandığını söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan terör devletinin altyapısında da bu zihniyetin yattığını dile getiren Eroğlu, "ABD, Irak'ı silah atmadan teslim aldı. O zamandan beri Irak'ta sıkıntılar var. Oradaki insanları birbirlerine düşürmek için nasıl ki PKK'yı batı kurmuşsa DEAŞ'ı da kuran batıdır. DEAŞ'ta hain bir terör örgütüdür." dedi.

Eroğlu, Irak hükumetinin yok etmeye çalıştığı DEAŞ terör örgütüne, batı ülkelerinin de arka planda destek verdiğini söyledi.

DEAŞ ile en büyük mücadeleyi veren ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Eroğlu, "Çünkü biz, bunların hain olduğunu biliyorduk. DEAŞ'la en büyük mücadeleyi yapan Türkiye, sadece oradaki Türkmenleri değil Kürt kardeşlerimizi de onların zulmünden korumuştur. Ayrıca oradaki insanların hiçbir şekilde etnik ve dini kimliklerine bakmadan ülkemiz, o insanları kabul etti. Dünyada da biz gibi böyle bir ülke yok. Avrupa da sadece bunu seyrediyor. Güya bize de maddi destek vereceklerdi, onu da vermediler. Bizim gönül coğrafyamızdaki ülkeler birlik ve beraberlik içerisinde olmazlar ise bunlar DEAŞ'ın yerine MEAŞ kurdururlar. PKK'ya 'YPG' der. Netice itibariyle bu terör örgütlerinin arkasında batı, var."

- "Irak için büyük projeler hazırladık"

Batının, bir gün oluşturdukları terör örgütlerinin kendilerini de vurabileceğini unutmaması gerektiğini ifade eden Eroğlu, terör konusunda maddi ve manevi anlamda en çok zarar gören ülkenin de Türkiye olduğunu belirtti. Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuyu geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri de dile getirerek kabul etti. İnşallah, diğer dünya ülkeleri de bunu kabul edecektir. Irak'ta da değişik etnik ve dini unsurlar var. Onları sürekli karıştırıyorlar. Biz Irak'ın kalkınmasından ve daha güçlü olmasından yanayız. Bu noktada da Irak'ta toprak bütünlüğü ile birlik ve beraberliğin sağlanmasından yanayız. Bunu da her zaman gösterdik. Irak'ın en samimi dostu Türkiye'dir. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi olarak Irak için büyük projeler hazırladık. Orada Cumhurbaşkanı, Başbakan ile bakanlarla görüştük. Yani, Irak bizi dinlerlerse, ülkelerinin kısa zamanda kalkınması mümkündür."

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Anahtar Kelimeler:
ak parti DEAŞ ırak Veysel Eroğlu

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