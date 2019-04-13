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Irak'ın Enbar vilayetinde iki DEAŞ'lı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 01:37 | Son Güncelleme

Irak'ın Enbar vilayetinde iki DEAŞ'lı öldürüldü

ENBAR (AA) - Irak'ın Enbar vilayeti çöl bölgesine hava indirme operasyonu düzenleyen güvenlik güçleri iki intihar komandosu DEAŞ'lı teröristi öldürdü.

Enbar Polis Müdürü Korgeneral Hadi Zureyc Kessar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enbar'ın batısındaki Huseyniyyat bölgesinde hava kuvvetlerinin desteğiyle polise bağlı taktik alayı güçleri tarafından operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Bölgeye inen güvenlik güçlerinin DEAŞ'a bağlı teröristlerle çatıştığını belirten Kessar, üzerlerine patlayıcı madde kuşanan intihar komandosu iki teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Kessar, teröristlerin elinde bulunan silah ve mühimmatların ele geçirildiğini, ayrıca yine çöl bölgesine düzenlenen ikinci bir operasyonda, aranan üç DEAŞ teröristinin ele geçirildiğini dile getirdi.

Irak hükümeti 2017 yılı sonunda yaptığı açıklamada, ülkenin tüm topraklarının DEAŞ'ın elinden kurtarıldığını açıklamıştı. Ülkenin batısında Suriye sınırındaki Enbar vilayeti çöl bölgesi, DEAŞ terör örgütüne bağlı teröristlerin kısmen varlıklarını sürdürdüğü bir alan olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Enbar ırak terör

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