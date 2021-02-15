HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Irak’ın Erbil kentinde ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin bulunduğu hava üssüne roketli saldırı yapıldı.

Irak’ın Erbil kentinde ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin bulunduğu hava üssüne roketli saldırı yapıldı.

15.02.2021 22:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ın Erbil kentinde ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin bulunduğu hava üssüne roketli saldırı yapıldı.

Irak’ın Erbil kentinde ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin bulunduğu hava üssüne roketli saldırı yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı
Sokak ortasında kanlı infaz! Genç kız kurtarılamadıSokak ortasında kanlı infaz! Genç kız kurtarılamadı
Sürekli kullanıyoruz ama... Emoji anlamlarını biliyor musunuz?Sürekli kullanıyoruz ama... Emoji anlamlarını biliyor musunuz?

En Çok Okunan Haberler

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı

İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: ABD, Gara'da katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tutmuştur

MSB: ABD Gara'da katliamdan PKK'yı sorumlu tutmuştur

Zonguldak'ta eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

Eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

El Bab’a roketli saldırı: 1 ölü

El Bab’a roketli saldırı: 1 ölü

Kocaeli'de dehşete düşüren olay! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini rehin aldı: İkna çabaları sürüyor

Öldürdüğü sevgilisinin cesedini rehin aldı: İkna çabaları sürüyor

Diyarbakır’da sokak ortasında kanlı infaz! Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi

Sokak ortasında kanlı infaz! Genç kız kurtarılamadı

Operasyon sonrası ele geçirildi! HDP binasından çıkanlar şoke etti

Operasyon sonrası ele geçirildi! HDP binasından çıkanlar şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.