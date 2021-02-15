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Irak’ın Erbil kentinde ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin bulunduğu hava üssüne roketli saldırı yapıldı.
Irak’ın Erbil kentinde ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin bulunduğu hava üssüne roketli saldırı yapıldı.
15.02.2021 22:28 |
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Irak’ın Erbil kentinde ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin bulunduğu hava üssüne roketli saldırı yapıldı.
Irak’ın Erbil kentinde ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin bulunduğu hava üssüne roketli saldırı yapıldı.