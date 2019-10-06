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Irak'ın güneyindeki Zikar'da göstericilere müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 18:35 | Son Güncelleme

Irak'ın güneyindeki Zikar'da göstericilere müdahale

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetine bağlı Nasiriyye kentinde bugün yeniden başlayan gösterilere güvenlik güçleri müdahale ediyor.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Nasiriyye sakinleri, gösteri için kentin orta kesimindeki El-Habubi Meydanı'nda toplanmaya başladı.

Güvenlik güçleri de göstericilerin meydana ulaşmasını engellemek için müdahale etmeye başladı ancak göstericilerin meydana akın etmesini engelleyemedi.

Irak'ta Bağdat ile güneydeki kentler 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Ülkede 1 Ekim'den bu yana gösterilerde 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin kişi yaralandı.

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