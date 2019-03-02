Irak'ın ham petrol ihracatı şubat ayında 12 milyon varil geriledi

İSTANBUL (AA) - Irak'ın petrol ihracatı önceki aya oranla 12 milyon varil gerileyerek şubat ayında 101 milyon varil seviyesinde kaldı.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın şubat ayında 101 milyon 387 bin varil ham petrol ihracatı gerçekleştirdiğini ve 6 milyar 167 milyon dolar gelir elde ettiğini belirtti.

Cihad ülkesinin güney ve ortak kesimlerindeki kuyulardan 99 milyon 120 bin, Kerkük'ten 1 milyon 753 bin ve Musul'daki Kayyara kuyularından da 514 bin varil ham petrolün çıkarılıp ihraç edildiğini aktardı.

Bakanlık Sözcüsü, ihraç edilen ham petrolün günlük 3 milyon 540 binin Basra Limanı ve yaklaşık 63 bin varilin ise boru hattıyla Ceyhan Limanı'ndan dünya piyasasına sevk edildiğini kaydetti.

Irak, ocak ayında ise toplam 113 milyon varil ham petrol ihraç etmişti.

