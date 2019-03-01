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"Irak'ın inşasında çok önemli bir rol üstleneceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 22:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Irak'ın inşasında çok önemli bir rol üstleneceğiz. Irak'la bugünkü ticaretimiz 10 milyar dolar. İnişler çıkışlar var, petrol fiyatlarıyla orantılı değişebiliyor. Irak, 100 milyar dolar ticarete ulaşabileceğimiz bir ülkedir" - "Siyasi çözümle Suriye'nin sınır bütünlüğünü koruyarak, Suriye'ye barışı ve istikrarı getirmeye çalışıyoruz ki, Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye olarak inşallah önemli rol oynayacağız" - "(Libya'da iş yapmış firmaların alacaklarının ödenmesi) Son günlerde firmalarımıza borçlar ödenmeye başlandı. Şu likidite probleminin yaşandığı ve tasarrufun ön plana çıktığı günlerde firmalarımıza ödenen bu miktarlar, bizler için önemlidir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'ın inşasında çok önemli bir rol üstleneceğiz. Irak'la bugünkü ticaretimiz 10 milyar dolar. İnişler çıkışlar var, petrol fiyatlarıyla orantılı değişebiliyor. Irak, 100 milyar dolar ticarete ulaşabileceğimiz bir ülkedir." dedi.

Çavuşoğlu, İnegöl ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın her yerinde kamu özel ortaklığıyla önemli projeler üstlendiklerini, yapıp işlettiklerini söyledi.

Ülkelerle ilişkilerde hukuki altyapının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Gerek firmalar gerekse o ülkede çalışan insanlarımız zorluklar çekmesin. Çifte vergilendirmenin kaldırılması, yatırımların karşılıklı teşviki ya da sosyal güvenlik anlaşmaları gibi..." diye konuştu.

Kuzey Irak'tan girerken Habur Sınır Kapısı'ndan bir vergi, merkezi yönetimin sınırlarına girerken başka bir vergi alındığını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"O zaman dezavantajlı duruma düşüyoruz. Diğer kapılardan giren ürünlere karşı firmalarımız, ülkemiz dezavantajlı duruma düşüyor. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Hatta yeni bir kapı açıyoruz. Ovaköy Kapısı'nı açıyoruz ki doğrudan Bağdat'a ürünler girebilsin. Tüm çabalarımız esasen dünyayla ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek ve iş dünyamızın önüne fırsatlar açmak için. Bizim 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz, vizyonumuz var ama farklı ülkelerin de 20-30 yıllık kalkınma planları, projeleri var. O projeler, planlar bize ne tür fırsatlar sunuyor? Bunları da çok iyi değerlendirmemiz lazım. Kriz yönetimini çok iyi başarmamız lazım. Özellikle de etrafımızdaki krizleri çözmemiz lazım ki bu, ülkemizin istikrarı için önemli. Eğer ülke istikrarlı ve güvenliyse küresel sermayenin de yatırımcının ülkemize gelmesi de kolay."

- "Irak'ın yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor"

Çavuşoğlu, Suriye'deki sorunu çözdükten sonra özellikle mobilya sektörü için çok önemli fırsatların doğacağını vurgulayarak, "Tüm gayemiz, Suriye'de terörün temizlenmesi. Güvenli bir ülke olmamız lazım, ticaret, yatırımlar, turist sayısı bakımından. Siyasi çözümle Suriye'nin sınır bütünlüğünü koruyarak, Suriye'ye barışı ve istikrarı getirmeye çalışıyoruz ki, Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye olarak inşallah önemli rol oynayacağız." ifadesini kullandı.

Irak'ın terörden temizlendiğinin söylenebileceğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kuzeyde PKK var, dağlarda. Biz onları temizliyoruz, sonuna kadar da temizleyeceğiz. Irak'ta hükümet kuruldu ve şimdi Irak'ın yeniden inşası gündemde. Musul'dan güneye kadar Irak'ın yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Biz Türkiye olarak, Kuveyt Konferansı'nda 5 milyar dolar kredi taahhüdünde bulunduk. Bu, bir kasamızdan ya da bankamızdan alınıp Irak'a aktarılacak bir kredi değildir. Bu peyderpey, yıllara sari firmalarımız Irak'ta bir proje üstlendiğinde, şirketlerimiz orada bir yatırım, ticaret yaptığında şirketlerimizin, firmalarımızın kullanacağı bir kredidir. O zaman Irak'ın inşasında çok önemli bir rol üstleneceğiz. Irak'la bugünkü ticaretimiz 10 milyar dolar. İnişler çıkışlar var, petrol fiyatlarıyla orantılı değişebiliyor. Irak, 100 milyar dolar ticarete ulaşabileceğimiz bir ülkedir."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm tecrübesini Irak'la paylaşmasının zamanı geldiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak kalkınırsa bizler kalkınırız. Bu, Libya için de geçerli. Son dönemlerde Libya'da iş yapmış firmalarımızın alacaklarının ödenmesi konusunda birlikte çalışıyoruz. Petrol, gaz satışları başladıktan sonra Libya'nın bütçesi artı vermeye başladı. Firmalarımızdan da çok büyük beklentiler var. Tahkimi kazanan firmalarımız da var. Tahkim yerine firmalarımızla helalleşmelerini biz de tercih ediyoruz. Bunun için de birlikte çalışıyoruz ve son günlerde firmalarımıza borçlar ödenmeye başlandı. Şu likidite probleminin yaşandığı ve tasarrufun ön plana çıktığı günlerde firmalarımıza ödenen bu miktarlar, bizler için önemlidir."

- "Sağlık turizminden 50 milyar dolar ilave para kazanacağız"

Özellikle sağlık turizmi, spor ve alternatif turizmle ilgili çeşitli ülkelerden Türkiye'ye misafir çekmekle ilgili çalışmalar yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin gelecekteki en önemli sektörü, sağlık turizmi olacak." dedi.

Türkiye'nin 45 milyon turiste ulaştığı bilgisini veren Çavuşoğlu, "Bu sayı, 2023'te 60 milyonu geçecek. Sağlık turizminde hastaneler, özel hastaneler, poliklinikler, ağız ve diş sağlığı üniteleri, özel sektör dahil ve yaşlı bakımı, orta ve uzun vadeli tedaviler, onkolojiden tutun da kalp damar cerrahisi ve fizyoterapiye kadar estetik dahil bunları işin içine kattığımızda öyle görünüyor ki 2017'de 7,5 milyar dolar kazandık; 2023'te sadece sağlık turizminden 50 milyar dolar ilave para kazanacağız. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz lazım." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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