Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'ın inşasında çok önemli bir rol üstleneceğiz. Irak'la bugünkü ticaretimiz 10 milyar dolar. İnişler çıkışlar var, petrol fiyatlarıyla orantılı değişebiliyor. Irak, 100 milyar dolar ticarete ulaşabileceğimiz bir ülkedir." dedi.

Çavuşoğlu, İnegöl ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın her yerinde kamu özel ortaklığıyla önemli projeler üstlendiklerini, yapıp işlettiklerini söyledi.

Ülkelerle ilişkilerde hukuki altyapının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Gerek firmalar gerekse o ülkede çalışan insanlarımız zorluklar çekmesin. Çifte vergilendirmenin kaldırılması, yatırımların karşılıklı teşviki ya da sosyal güvenlik anlaşmaları gibi..." diye konuştu.

Kuzey Irak'tan girerken Habur Sınır Kapısı'ndan bir vergi, merkezi yönetimin sınırlarına girerken başka bir vergi alındığını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"O zaman dezavantajlı duruma düşüyoruz. Diğer kapılardan giren ürünlere karşı firmalarımız, ülkemiz dezavantajlı duruma düşüyor. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Hatta yeni bir kapı açıyoruz. Ovaköy Kapısı'nı açıyoruz ki doğrudan Bağdat'a ürünler girebilsin. Tüm çabalarımız esasen dünyayla ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek ve iş dünyamızın önüne fırsatlar açmak için. Bizim 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz, vizyonumuz var ama farklı ülkelerin de 20-30 yıllık kalkınma planları, projeleri var. O projeler, planlar bize ne tür fırsatlar sunuyor? Bunları da çok iyi değerlendirmemiz lazım. Kriz yönetimini çok iyi başarmamız lazım. Özellikle de etrafımızdaki krizleri çözmemiz lazım ki bu, ülkemizin istikrarı için önemli. Eğer ülke istikrarlı ve güvenliyse küresel sermayenin de yatırımcının ülkemize gelmesi de kolay."