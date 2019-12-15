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Irak'ın istifa eden Başbakanı Abdulmehdi ABD'nin 4 Iraklıya yaptırım kararını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 11:17 | Son Güncelleme

Irak'ın istifa eden Başbakanı Abdulmehdi ABD'nin 4 Iraklıya yaptırım kararını kınadı

İSTANBUL (AA) - Irak'ta Başbakanlık görevinden istifa eden ancak geçici olarak hükümetin başında bulunan Adil Abdulmehdi, ABD'nin 4 Iraklıyı yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

Abdulmehdi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin 6 Aralık'ta "yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı Iraklıların terör örgütü DEAŞ ile mücadele geçmişiyle tanınan kişiler olduğunu belirtti.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle görevinden 29 Kasım'da istifa eden ve geçici olarak hükümetin başında bulunan Abdulmehdi paylaşımda, aralarında Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays Hazeli'nin de bulunduğu 4 Iraklının yaptırım listesine alınmasını kınadığını bildirdi.

- ABD kararlarını protesto eden gösterileri de kınadı

Abdulmehdi ayrıca Kays Hazeli ve İran'a yakın Iraklı milis gruplarca dün başkent Bağdat'ta ABD'nin yaptırım kararına karşı düzenlenen protestolara da tepki gösterdi.

Gösterilerde Irak'ın anlaşmalar yaptığı bazı ülke liderleri ve bayraklarına yönelik aşağılayıcı hareketleri kınayan Abdulmehdi, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Hazeli ve İran'a yakın Iraklı milis gruplar dün başkent Bağdat'ta ABD'nin yaptırım kararının kınanması için gösteri düzenlemişti.

Yere çizdikleri ABD bayrağının üzerinden geçen göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'in idam edildiğini gösteren temsili bir platform kurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Abdulmehdi ırak yaptırım

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