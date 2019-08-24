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Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucu operasyonu

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada gelen ihbarlar üzerine kentin Feylak semtinde düzenlenen operasyonda 4 kişinin yakalandığını ifade etti.

Zanlıların üzerinde uyuşturucu madde bulunduğunu belirten Kemal, baskın mahallinde uyuşturucu yapımında kullanılan bazı maddelerin de ele geçirildiğini kaydetti.

Kemal, zanlıların soruşturmalar tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edileceklerini söyledi.

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