Irak’ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde 6 patlama meydana geldi. Patlamalarda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Irak\u2019\u0131n Kerk\u00fck kentinin farkl\u0131 b\u00f6lgelerinde 6 patlama meydana geldi. Patlamalarda \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131lar\u0131n oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. 'FET\u00d6 \u00fcyesi' denerek g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131! NASA \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131Kay\u0131nbiraderini \u00f6ld\u00fcren \u015fah\u0131s tutukland\u0131AK Parti \u0130zmir eski \u0130l Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131na silahl\u0131 sald\u0131r\u0131\u00a0
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