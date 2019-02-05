"Irak'ın komşuları gözetleme sahası olmasını kabul etmeyiz"

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şii lider Ammar el-Hekim, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına atıfla İran'ı kastederek, Irak topraklarının komşularını gözetleme ve onlara saldırı sahası olarak kullanılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Meclis Reform ve İmar Koalisyonu Başkanı Hekim, ABD'nin Irak'taki askeri varlığı tartışmalarına ilişkin yayımladığı açıklamada, "Irak'ın bölgesel ve uluslararası hesaplaşma alanı ya da komşu ülkeleri (İran) gözetleme, saldırı ve provokasyon sahası olarak kullanılmasını asla kabul etmeyiz." ifadelerine yer verdi.

Hekim, "Topraklarımızın komşu ülkelerden intikam alınması için kullanılması tutumu ulusal çıkar ve güvenliğimizi hedef almaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Amerikan CBS televizyonunda yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Irak'taki Aynü'l Esed Üssü'ne çok para harcadığını ve bu üssü orada tutabileceklerini belirterek, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun." demişti.