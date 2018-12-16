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Irak'ın kuzeyi Gara ve Hakurk bölgesinde 10 bölücü terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 12:42 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 15-16 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatlarında, 10 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.  Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Irak'ın kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 15-16 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terörist etkisiz hale getirildi." 

ANKARA (DHA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 15-16 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatlarında, 10 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Irak'ın kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 15-16 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terörist etkisiz hale getirildi."

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