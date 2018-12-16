Irak'ın kuzeyi Gara ve Hakurk bölgesinde 10 bölücü terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 15-16 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatlarında, 10 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Irak'ın kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 15-16 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terörist etkisiz hale getirildi."

