HABER

Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 23:38 | Son Güncelleme

ŞEHİT ASKER İÇİN TÖREN Kuzey Irak Ranya/Pira üs bölgesinde arama-tarama faaliyetleri esnasında teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu uçurumdan düşerek şehit olan 1 aylık evli Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir (25) için Hakkari'de tören düzenlendi.

Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu (2)

ŞEHİT ASKER İÇİN TÖREN
Kuzey Irak Ranya/Pira üs bölgesinde arama-tarama faaliyetleri esnasında teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu uçurumdan düşerek şehit olan 1 aylık evli Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir (25) için Hakkari'de tören düzenlendi.
Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törene Vali Cüneyt Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Başsavcı vekili Cumhuriyet Savcısı Kamil Buğra Karaman, Adalet Komisyonu Başkanı Semih Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü vekili Gürcan Görgülü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, polis ve askerler katıldı.
Saygı duruşu ile birlikte şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir’in naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidin naaşı helikopterle Van Ferit Melen Havalimanı’na gönderilerek uçakla memleketi Sakarya’ya uğurlandı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu (2)Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu (2)Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu (2)Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu (2)

PARTNERTürk mühendisler yaptı! İşte TSK'nın yeni insansız hava aracıTürk mühendisler yaptı! İşte TSK'nın yeni insansız hava aracı
Otomobil takla attı: Karı-koca öldü, üç çocuk yaralıOtomobil takla attı: Karı-koca öldü, üç çocuk yaralı
İslahiye'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıİslahiye'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Siber güvenlik kurallarına uymayana 1 milyon liraya kadar ceza

Siber güvenlik kurallarına uymayana 1 milyon liraya kadar ceza

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Kar maskeli sapık alarmı! Mağaralar arandı

Kar maskeli sapık alarmı! Mağaralar arandı

Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu

Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.