Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu (2)

ŞEHİT ASKER İÇİN TÖREN

Kuzey Irak Ranya/Pira üs bölgesinde arama-tarama faaliyetleri esnasında teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu uçurumdan düşerek şehit olan 1 aylık evli Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir (25) için Hakkari'de tören düzenlendi.

Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törene Vali Cüneyt Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Başsavcı vekili Cumhuriyet Savcısı Kamil Buğra Karaman, Adalet Komisyonu Başkanı Semih Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü vekili Gürcan Görgülü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, polis ve askerler katıldı.

Saygı duruşu ile birlikte şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir’in naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidin naaşı helikopterle Van Ferit Melen Havalimanı’na gönderilerek uçakla memleketi Sakarya’ya uğurlandı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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