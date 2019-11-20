Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde Pençe-3 harekatı kapsamında 10 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK'lı terörist beraberlerindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

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