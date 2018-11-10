Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine dün hava harekatları düzenlendi.
Harekatlarda, bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 15 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.
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