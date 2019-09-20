Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, 16 Eylül'de Irak kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019’da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekâtında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi" denildi.

