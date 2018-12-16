Irak'ın kuzeyinde 2 günde 28 terörist etkisiz hale getirildi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRK savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatlarında, saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 28 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik hem yurt içinde hem de yurt dışında operasyonları kararlılıkla sürüyor. Türk savaş uçakları 14- 15 Aralık tarihlerinde Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına bomba yağdırdı. Uçaklar, Haftanin, Zap, Hakurk ve Gara bölgelerinde PKK'lı teröristlerin kullandığı çok sayıda mağara ve sığınağı imha etti. Operasyonlarda üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 28 terörist etkisiz hale getirildi.

SİNCAR VE KARACAK DAĞI’NDAKİ TERÖR HEDEFLERİ DE BOMBALANDI

13 Aralık tarihinde ise teröristlerin yuvalandığı Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine de hava harekatı düzenlendi. 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçaklarının katıldığı hava harekatında sınırdan 85 kilometre uzaklıktaki Sincar Dağı ile 165 kilometre uzaklıktaki Karacak Dağı bölgelerinde teröristlere ait 30'dan fazla hedef başarıyla vuruldu. Baskın tarzında yapılan harekât kapsamında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterildiği bildirildi.

