HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 17:31 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
Cam şişede torpil patlattılar sonrası korkunç! Cam şişede torpil patlattılar sonrası korkunç!
2020 Apple Yenilikleri2020 Apple Yenilikleri
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Diğer Haberler
Eskişehir'de hastanede şok görüntü! Maskesiz koronavirüs testi yaptı
Hastanede şok görüntü! Maskesiz koronavirüs testi yaptı
Cam şişede torpil patlattılar! 3 çocuk yaralandı
Cam şişede torpil patlattılar sonrası korkunç!
Gökova Körfezi'nde deprem hareketliliği
Gökova Körfezi'nde deprem hareketliliği
'Ebu Hanzala' kod adlı DEAŞ üst düzey yöneticisi Halis Bayancuk hakkında karar verildi
'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk hakkında karar verildi
Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımı: Korktuğunuz kapınıza gelmesin
'Korktuğunuz kapınıza gelmesin'
Minik Davut'un kahreden ölümü! Saniye saniye kaydedildi
Minik Davut'un kahreden ölümü! Saniye saniye kaydedildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.