Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bugün Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edildi. Ayrıca operasyonda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

