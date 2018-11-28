HABER

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 19:58 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bugün Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edildi. Ayrıca operasyonda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

PARTNERKraliyet'te Meghan krizi!Kraliyet'te Meghan krizi!
İstiklal Caddesi'ndeki intihar girişimi 2 saat sürdüİstiklal Caddesi'ndeki intihar girişimi 2 saat sürdü
Valilik duyurdu! Okullar 1 gün tatil edildiValilik duyurdu! Okullar 1 gün tatil edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne Valiliği duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi

Valilik duyurdu! Okullar 1 gün tatil edildi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Dikkat! Meteoroloji açıkladı: Kar kapıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump anlaştı! Kritik görüşme

Erdoğan ile Trump anlaştı! Kritik görüşme

Atatürk’e hakaret eden muhtara hapis cezası

Atatürk’e hakaret eden muhtara en üst sınırdan ceza!

Selde cansız bedeni bulunan sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı

Evler suya gömüldü! Acı haber geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Suriyeliler için olay sözler

Suriyeliler için olay sözler: Tehdit oluşturuyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.