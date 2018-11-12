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Irak'ın kuzeyinde 38 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 15:15 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, son 3 gün içerisinde Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen hava harekatlarında 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

GAZİANTEP, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, son 3 gün içerisinde Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen hava harekatlarında 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava harekatlarında terör örgütüne ait mühimmat depolarının da imha edildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine son üç günde icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş toplam 38 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir"

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