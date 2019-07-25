Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi."

FOTOĞRAFLI

