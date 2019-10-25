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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 20:10 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- 3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda 4 PKK'lı teröristin silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- 3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda 4 PKK'lı teröristin silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekatı Irak'ın kuzeyinde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK'ya ait terörist, silah, mühimmat, sığınak ve barınakları arama-tarama ve imha çalışmaları devam ediyor. Son olarak Komandolarımız Haftanin bölgesinde kış üslenmesine girme hazırlığı yapan bir grup bölücü terör örgütü terörist tespit etti. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı terörist silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.
'OPERASYONLARA SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM'
Öte yandan, çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ele geçen silah ve malzemelerden etkisiz hale getirilen terörist sayısının artabileceği değerlendirildi. Bu kapsamda bölgedeki komandoların temas araması faaliyeti daha geniş bir bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi. Operasyonlara güvenlik korucuları ve taarruz helikopterlerin de destek verdiği kaydedildi. Ayrıca, bölgede operasyonların son terörist etkisiz hale getirilince kadar aralıksız devam edeceği vurgulandı.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemeler ise şöyle:
"1 M16 silah, 4 AT4 lançer, 4 kalaşnikof silah, 1 RPG-7, 6 RPG-7 antitank mühimmatı, 5 RPG-7 sevk fişeği, 21 el bombası, 6 termal kıyafet, 4 semsiye, 2 pet şişe su, 1 sırt çantası, 3 hücum yeleği, 1 go-pro kamera, 1 ses kayıt cihazı, 1 pil bloğu, 400 5x55 mühimmat, 3 panço ve 26 şarjör."

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