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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 11:50 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 2 ve 3 Aralık'ta düzenlenen hava harekâtları sonucunda, terör örgütü PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha edildi. Hava harekâtlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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