Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 2 ve 3 Aralık'ta düzenlenen hava harekâtları sonucunda, terör örgütü PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha edildi. Hava harekâtlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

