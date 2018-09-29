Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi/Gara bölgesine bugün düzenlenen hava harekâtı sonucunda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



PARTNER Fok balığının yaptığı herkesi şoke etti