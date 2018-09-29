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Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 17:22 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi/Gara bölgesine bugün düzenlenen hava harekâtı sonucunda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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