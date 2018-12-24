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Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 11:26 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla silahlı 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla silahlı 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, dün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Silahlı 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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