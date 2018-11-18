Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine dün düzenlenen hava harekâtında silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildi. TSK'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, dün Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi. Hava operasyonunda ayrıca, üs bölgelere saldırı hazırlığında olan silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

