HABER

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 11:24 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı sonrası silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı sonrası silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: "Düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Haber: ANKARA/DHA

PARTNERBir zamanlar İstanbul! Neresi olduğunu biliyor musunuz?Bir zamanlar İstanbul! Neresi olduğunu biliyor musunuz?
Yanan caminin asırlık minaresi Elmalı'nın simgesi olduYanan caminin asırlık minaresi Elmalı'nın simgesi oldu
DHA'nın 45 yıllık emekçisi Erhan Göğem hayatını kaybettiDHA'nın 45 yıllık emekçisi Erhan Göğem hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'dan bir skandal açıklama daha! Erdoğan'ın sözlerine hakaretlerle cevap verdi!

Netanyahu'dan bir skandal açıklama daha! Erdoğan'ın sözlerine hakaretlerle cevap verdi!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Trump'tan Erdoğan açıklaması

Trump'tan Erdoğan açıklaması

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son bir haftada 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 12 terörist etkisiz hale getirildi

Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürülüyor

Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürülüyor

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Flaş ifadeler: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adliyeye götürüldü

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

İstanbul için bu uyarı ilk kez geldi: Depremsiz tsunami

İstanbul için bu uyarı ilk kez geldi: Depremsiz tsunami

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.