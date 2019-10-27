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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

  3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı, 6'ya yükseldi.

ANKARA - DHA

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