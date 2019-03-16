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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi, 2 asker şehit

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 13:32 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını, 6 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını, 6 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında, 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyon esnasında 1'isi kadın 6 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir."
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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