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Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 11:01 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatının düzenlendiğini bildirildi. Açıklamada, "Hava harekâtı neticesinde, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Haber: ANKARA/DHA

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