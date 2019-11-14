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Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:53 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, hava destekli harekatla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, hava destekli harekatla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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