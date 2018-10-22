Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir askerin şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt
Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı
İbrahim Kalın'dan af tartışmasına ilişkin açıklama
Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay
İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an
Biraseverlere kötü haber
Trump orduyu alarma geçirdi!
Galaxy S10 emin adımlarla geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum