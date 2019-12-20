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Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen PKK'ya ait EYP, mayın ve silahlar imha edildi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 20.12.2019 17:35 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen PKK'ya ait EYP, mayın ve silahlar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-1 ve Pençe 2 Harekatları kapsamında ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve malzemelerin imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 5 kilogramlık bidonlara tuzaklanmış 9 el yapımı patlayıcı (EYP), 8 mayın, 7 alfa fire, 5 pil bloğu, 82 milimetrelik UT-1 havan namlusu, bir av tüfeği ve küçük akü ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı pençe

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