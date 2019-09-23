HABER

Irak'ın kuzeyinde iki askerin şehit olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 17:50 | Son Güncelleme

İkmal konvoyunun geçisi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) Antalya'nın Serik ilçesindeki ailesi ile Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan eşine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) Antalya'nın Serik ilçesindeki ailesi ile Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan eşinin evine Türk bayrağı asıldı.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ve askeri yetkililer, şehit Dinçer'in Orta Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin evine giderek, şehadet haberini verdi.

Haberi duyan Dinçer'in yakınları ve vatandaşlar, taziye için şehidin babaevine geldi.

Şehidin ailesi taziyeleri kabul ederken, babaevine Türk bayrağı asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Evli ve 6 aylık kız babası olan şehit Dinçer'in, gelecek hafta kız kardeşinin düğünü için ilçeye gelmeye hazırlandığı öğrenildi.

Şehit Dinçer'in, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Öte yandan şehit Dinçer'in Konya'da yaşadığı öğrenilen eşi Şerife Dinçer'e de şehadet haberi verildi.

Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Erenkaya Caddesi'de, kayınpederi ve kayınvalidesiyle yaşayan şehit eşinin evine giden yetkililer, Dinçer'in şehadet haberini verdi.

Eve Türk bayrağı asılırken sokağa taziye çadırı kuruldu.

Şehidin cenazesinin yarın Konya'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki askerin şehit olduğu, bölgede operasyonların sürdürüldüğü bildirilmişti.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Otellerde uygulamalı eğitim veren lise sayısı 200'e çıkarılacakOtellerde uygulamalı eğitim veren lise sayısı 200'e çıkarılacak
Kışlık konserve telaşıyla gelen kavanoz kapağı sıkıntısı sürüyorKışlık konserve telaşıyla gelen kavanoz kapağı sıkıntısı sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Piyade Teğmen Fikret Dinçer şehadet şehit

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

Beğeni toplayan not! 'Dünyayla seviş...'

Beğeni toplayan not! 'Dünyayla seviş...'

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askerlik yerleri açıklandı

Askerlik yerleri açıklandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan IMF açıklaması

CHP'den IMF açıklaması

Adana'da İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

Son dakika: Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın

Metrobüs durağında yangın paniği!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı

Bakanlık duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

Son dakika: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz ile ilgili yeni bir soruşturma başlattı

15 Temmuz ile ilgili yeni soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.