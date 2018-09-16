HABER

Irak'ın kuzeyinde önceki gün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu listede aranan Ali Gever kod adlı Murat Akdoğan olduğu belirlendi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 12:30 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyinde önceki gün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu listede aranan Ali Gever kod adlı Murat Akdoğan olduğu belirlendi.


PARTNERMeğer eski sevgilileri yatak sırlarını anlatmasın diye...Meğer eski sevgilileri yatak sırlarını anlatmasın diye...
TSK son dakika duyurdu: Murat Akdoğan öldürüldüTSK son dakika duyurdu: Murat Akdoğan öldürüldü
Sayısal Loto'da 6 bilen 2 kişiden 1'i Bozüyük'tenSayısal Loto'da 6 bilen 2 kişiden 1'i Bozüyük'ten
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yemek Sepeti'ne neden girilemiyor? Yemek Sepeti'nden açıklama

Yemek Sepeti'ne neden girilemiyor? Yemek Sepeti'nden açıklama

TSK son dakika duyurdu: Murat Akdoğan öldürüldü

TSK son dakika duyurdu: Murat Akdoğan öldürüldü

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

İzmir'de 305 kiloluk orkinos tüm zamanların rekoru oldu

İzmir'de 305 kiloluk orkinos tüm zamanların rekoru oldu

Akılalmaz ifade: Cinsel organım istem dışı görünmüş olabilir

Akılalmaz ifade: Cinsel organım istem dışı görünmüş olabilir

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.